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    El Chapo'nun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı

    Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: Reuters
    18.10.2019 - 10:31 |Son Güncelleme:
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    El Chaponun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldıNext

    Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu.

    Etiketler: guizman
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