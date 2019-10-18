Haberler >Dünya>El Chapo'nun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı
El Chapo'nun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğluOvidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.