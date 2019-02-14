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    El Chapo davasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek

    Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. Davada El Chapo'ya ait 14 kan donduran gerçek ortaya çıktı. İşte okurken insanı hayrete düşüren o gerçekler...

    BBC Türkçe - fotoğraflar: REUTERS - AFP- AP images
    14.02.2019 - 11:27 | Son Güncelleme:
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    El Chapo davasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçekNext

    Cezası henüz kesinleşmese de 61 yaşındaki El Chapo'nun ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Peki kamuoyu Sinaloa Karteli'nin başındaki El Chapo'nun davası ile neler öğrendi...

    Etiketler: Meksika , kartel
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