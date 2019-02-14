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El Chapo davasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek
Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman, ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. Davada El Chapo'ya ait 14 kan donduran gerçek ortaya çıktı. İşte okurken insanı hayrete düşüren o gerçekler...
BBC Türkçe - fotoğraflar: REUTERS - AFP- AP images
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