2 yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişiklikle ilgili “Namusumla çalışarak aileme bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim” dedi.
2 yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişiklikle ilgili “Namusumla çalışarak aileme bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim” dedi.
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