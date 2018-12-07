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'Ekmeğimin peşindeyim'

2 yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişiklikle ilgili “Namusumla çalışarak aileme bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim” dedi.

İsmail Değirmenci
07.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Ekmeğimin peşindeyimNext

2 yıl önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel, işleri iyi gitmeyince TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Ünlü oyuncu, hayatındaki bu radikal değişiklikle ilgili “Namusumla çalışarak aileme bakıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyim” dedi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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