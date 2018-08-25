Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.
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