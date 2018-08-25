Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

.

DW
25.08.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:
1 / 18
Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor Türkiyede de var...Next

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.

Etiketler: meyve , lezzet , yıldız meyvesi , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

Ehliyetsiz satılmıyor, lezzetli ama bakanı bile öldürüyor! Türkiye'de de var...

Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı

Rize’de kaçarak denize giren kurbanlık dana Trabzon’da ortaya çıktı

'Anam benim, güzel anam'

'Anam benim, güzel anam'

Eurosuz gezebileceğiniz yerler! İşte en ucuz tatil noktaları

Eurosuz gezebileceğiniz yerler! İşte en ucuz tatil noktaları

Kilis'te fırında yangın

Kilis'te fırında yangın

Bu aşklar hiç unutulmadı

Bu aşklar hiç unutulmadı

Annelik ne güzel çalışmak da

Annelik ne güzel çalışmak da

Michael Schumacher’i ağlatan görüntü

Michael Schumacher’i ağlatan görüntü

Ateş babasının boyuna yetişti

Ateş babasının boyuna yetişti

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri