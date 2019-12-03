Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme işlemi ne zaman bitecek?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Hala çipli kimliklerini almayan ve ehliyetini değiştirmeyenler için süre git gide azalıyor. Henüz ehliyet yenileme işlemi için harekete geçmeyen binlerce kişi, yeni yıla kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman?
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1
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Gözler şimdi ehliyet yenileme için belirlenen sürenin ne zaman biteceğinde. İşte, merakla araştırılan 'Ehliyet yenileme işlemi ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
2
SON TARİH BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.
3
NASIL RANDEVU ALINIR?
Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.
4
DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?
Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.
5
ADRESE TESLİM
Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor.
Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Sonra Nüfus Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapılıyor ve yeni ehliyet posta ile 1 günde adrese teslim ediliyor.
Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.