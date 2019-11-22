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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
22 Kasım 2019 - 14:22,

EGM ve PA.edu.tr bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih verdi mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda devam eden bekçilik sözlü mülakat sonuçları değerlendirme süreci, kurum tarafından son aşamalara getirildi. Peki, EGM'nin Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyuracağı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı PA.edu.tr bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler

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Birçok il ve ilçe merkezinde gerçekleştirilecek olan alımlar için gerçekleştirilen bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Peki, PA.edu.tr üzerinden duyurulacak olan EGM'nin bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce adayın merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Bekçilik mülakat sonuçları, akademinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Fiziki mülakatın ardından sözlü mülakata da girerek mental durumları gözden geçirilen bekçi adayları, son aşama olan bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının da açıklanması ile birlikte evraklarının toparlanması için işlemlerine başlayacak.

Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

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Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.

Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

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Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.

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Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.

Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

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