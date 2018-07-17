Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı! Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınız

Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı! Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınız

.

Hürriyet Haber
17.07.2018 - 23:27 | Son Güncelleme:
1 / 52
Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınızNext

Forbes dergisi, 2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Listedeki herkes dünyaca ünlü hepinizin tanıdığı isimler. İlk sıradaki isim sizi çok şaşırtacak... İşte İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi ve serveti...

Etiketler: en zenginler , en çok kazananlar , eğlence dünyası , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı! Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınız

Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı! Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınız

İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

İşte bedelli askerlikten yararlanabilecek ünlüler

Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Araba koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Anne De Paula Sports Illustrated'a soyundu!

Anne De Paula Sports Illustrated'a soyundu!

Edirne'de yağış bir anda bastırdı

Edirne'de yağış bir anda bastırdı

Kapı vizesiyle girebileceğiniz cennet adalar! Deniz tatili yapmak istiyorsanız bu liste size göre..

Kapı vizesiyle girebileceğiniz cennet adalar! Deniz tatili yapmak istiyorsanız bu liste size göre..

Didem'in imdadına arkadaşı yetişti!

Didem'in imdadına arkadaşı yetişti!

Tarık Akan’ın kızı evlendi

Tarık Akan’ın kızı evlendi

Ünlü çiftin romantik anları!

Ünlü çiftin romantik anları!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri