Eğlence dünyasının zenginleri açıklandı! Hepsini tanıyorsunuz, birinciye inanamayacaksınız

Forbes dergisi, 2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Listedeki herkes dünyaca ünlü hepinizin tanıdığı isimler. İlk sıradaki isim sizi çok şaşırtacak... İşte İşte eğlence dünyasının en çok kazanan 100 ismi ve serveti...
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