Eğitime destek yarışı

İstanbul Modern’in çocuklarla gençlere yönelik ücretsiz eğitim program ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 10’uncu yılını görkemli bir geceyle kutladı.
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Gala Modern, geçen cumartesi Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda yapıldı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, yaptığı konuşmada Gala Modern’in geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, müzenin eğitim program ve faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde müzayede düzenlendi.
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Gecede ayrıca 18-25 yaş arası 20 bin gence her salı günü ücretsiz müze deneyimi sunan “Genç Salı” projesi için destek çağrısı yapıldı. Gala Modern, Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla renklendi. “İhtimaller Projesi” ile hit şarkılarını caz türünde yorumlayan Doğulu’ya piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Aycan Teztel ve vokalde Duygu Soylu eşlik etti.