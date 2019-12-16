Eğitime destek yarışı

Gecede ayrıca 18-25 yaş arası 20 bin gence her salı günü ücretsiz müze deneyimi sunan “Genç Salı” projesi için destek çağrısı yapıldı. Gala Modern, Kenan Doğulu’nun şarkılarıyla renklendi. “İhtimaller Projesi” ile hit şarkılarını caz türünde yorumlayan Doğulu’ya piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Aycan Teztel ve vokalde Duygu Soylu eşlik etti.