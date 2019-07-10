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Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi Edirne'nin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor. Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle çok öne çıkmayan Edirne, sınırlarındaki Saros Körfezi ile deniz turizminde de pay sahibi olmak istiyor.

AA
10.07.2019 - 13:32 | Son Güncelleme:
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Egenin saklı körfezi: SarosNext

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi kentin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor.

Etiketler: Baba Deresi , Kuzey Ege , haberler

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Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

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