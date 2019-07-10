Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi Edirne'nin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor. Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle çok öne çıkmayan Edirne, sınırlarındaki Saros Körfezi ile deniz turizminde de pay sahibi olmak istiyor.
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