MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEge Kökenli ile Lior Ahituv nişanlandı!
GeriMagazin Ege Kökenli ile Lior Ahituv nişanlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 11:26, /

Ege Kökenli ile Lior Ahituv nişanlandı!

Evlilik yolunda ilk adımı attılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Son olarak 'Benim Tatlı Yalanım' dizisi ile izleyici karşısına çıkan Ege Kökenli, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile nişanlandı.

2

Çift dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı tören ile yüzükleri taktı.

3

Ege Kökenli, evde gerçekleşen isteme töreninde derin göğüs dekolteli mini bir elbise giydi.

4

Aile büyüklerinin tam kadro bulunduğu gecede kahveleri Ege Kökenli ikram etti.

5

İsteme töreninin ardından çift, arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne gitti.

6

Gece yarısına kadar süren eğlencede ikili nişan pastası kesti. Çift, sabaha kadar dans etti.

7

Düğün yerine henüz karar veremeyen Ege Kökenli ile Lior Ahituv eylül ayında Bodrum ya da Kapadokya'da nikah masasına oturacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi