Efsane oyuncudan kötü haber: Sayılı günleri kaldı

Ryan O'Neal ile Farah Fawcet ayrılsalar da iletişimleri hiç kopmadı. O'Neal büyük aşkı hastalıkla mücadele ederken de onu hiç yalnız bırakmadı. Son anına kadar Fawcet'ın yanında kaldı. RyaN O'Neal kariyerin boyunca birçok ödül de kazandı. Love Story ona Oscar, Altın Küre ödülleri kazandırdı. Daha sonra çektiği Paper Moon ile yine en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre kazandı. Ryan O'Neal 2006 ile 2017 arasında Bones adlı dizide rol aldı. Son olarak Türk İşi Dondurma filminde küçük bir rol üstlendi.