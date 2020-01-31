Efsane oyuncudan kötü haber: Sayılı günleri kaldı

Oynadığı bazı filmlerle birkaç kuşak sinemaseverin hafızasına kazınan ünlü oyuncudan kötü haber. Uzun süredir hasta olan oyuncunun artık dayanacak günü kalmadığı ve günlerinin sayılı olduğu ileri sürüldü. Onun için endişelenen yakınları "2020 yılını çıkaramayabilir" diye konuştu.
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1970'de çekilen ve daha sonra uzun yıllar içinde benzerleri de beyazperdeye gelen Aşk Hikayesi (Love Story) filminin başrol oyuncularından Ryan O'Neal'ın durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. Radar Online adlı sitenin haberine göre 78 yaşındaki O'Neal, lösemi, diyabet, kalp hastalığının da aralarında bulunduğu bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor.
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Siteye konuşan yakınları, Ryan O'Neal'ın çok kilo kaybettiğini, yardım almadan ayağa kalkıp yürüyemediğini belirtti. Oyuncunun günden güne sararıp solduğunu belirten yakınları artık fazla zamanı kalmadığını da söyledi.
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Geçtiğimiz haziran ayında Santa Monica'da bir sağlık merkezine girerken objektiflere takılan O'Neal, bir daha ortalıkta görünmedi. Son olarak da kızı Tatum, Instagram sayfasında birlikte çekilen bir fotoğraflarını "Benim efsane babamla" mesajıyla paylaştı.
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Oyuncunun özellikle de yaşadığı kayıplar yüzünden kalbinin çok kırık olduğunu belirten yakınları, "Ryan'ın hayatta en çok sevdiği iki şey vardı: Biri yıllar önce yitirdiği büyük aşkı Farah Fawcet diğeri de oyunculuk. Fakat her ikisini de artık kaybetti" diyerek O'Neal'ın psikolojik durumunun da çok iyi olmadığını ifade ettiler.
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Bir yakını "O artık kendisi gibi görünmüyor. Hayatının parçalarını bir araya getirmeye çalışır gibi" diye konuştu. Dış dünyayla psikolojik olarak da ilişkisini tamamen kestiği belirtilen O'Neal'ın bu durumunun ailesini ve yakınlarını endişelendirdiği de belirtildi.
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Oyuncunun üzüntüsüne neden olan en önemli etken ise hastalıkları değil de Farah Fawcet'dan dünyaya gelen oğlu. Redmond O'Neal, iki yıl önce cinaet teşebbüsünden tutuklanmıştı. Cezaevine giren Redmond, daha sonra da ruh sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle bir hastaneye gönderilmişti.
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Sinema tarihine başrollerini Ali MacGraw ile paylaştığı 1970 yapımı Aşk Hikayesi (Love Story) adlı filmle adını yazdırdı Ryan O'Neal. Arthur Hiller'ın yönettiği film hem konusuyla hem de Eric Segal'ın imzasını taşıyan ünlü müziğiyle hafızalara kazındı. Üniversiteli iki gencin sonu hüsranla biten aşkını anlatan bu filmin benzerleri de yıllar içinde defalarca çevrildi.
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Ryan O'Neal ilk evliliğini 1963 yılında Joanna Coom Moore ile yaptı. Bu evlilikten sonradan kendisi de oyuncu olan Tatum adlı kızı ile Griffin adı oğlu dünyaya geldi.
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İkinci evliliğini ise 1967 yılında Leigh Taylor Young ile yaptı. 1974'te biten bu evlilikten de bir tane oğlu oldu. Ryan O'Neal'ın hiç unutamadığı aşkı ise ülkemizde Charlie'nin Melekleri ile tanınan Farah Fawcet oldu. Çift, 1982 yılından 1997 yılına kadar birlikte oldu. Hiç evlenmediler fakat bir erkek çocukları dünyaya geldi.
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Ryan O'Neal ile Farah Fawcet ayrılsalar da iletişimleri hiç kopmadı. O'Neal büyük aşkı hastalıkla mücadele ederken de onu hiç yalnız bırakmadı. Son anına kadar Fawcet'ın yanında kaldı. RyaN O'Neal kariyerin boyunca birçok ödül de kazandı. Love Story ona Oscar, Altın Küre ödülleri kazandırdı. Daha sonra çektiği Paper Moon ile yine en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre kazandı. Ryan O'Neal 2006 ile 2017 arasında Bones adlı dizide rol aldı. Son olarak Türk İşi Dondurma filminde küçük bir rol üstlendi.