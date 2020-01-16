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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 15:41, /

Efsane oyuncu Tatum O'Neal hastalığını paylaştı

Oscar ödüllü efsane oyuncu Tatum O'Neal'ın son paylaşımı hayranlarını korkuttu

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Efsanevi aktris Tatum O'Neal'ın instagram hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını dehşete düşürdü.

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O'Neal, romatoid artrit ile savaşını gözler önüne serdi.

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Çok yaygın bir hastalık olan romatoid artritin sebebi tam olarak bilinmiyor. Genellikle eklemlerde baş gösteren hastalık, eklem iltihabı olarak da adlandırılıyor.

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Oscar ödüllü efsane aktris Tatum O'Neal da bu hastalıkla mücadelesini gözler önüne serdi.

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O'Neal son paylaşımında vücudundaki ameliyat izlerini, ısıtıcı yastık yanıklarını gösteren bir fotoğrafını paylaştı.

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O'Neil fotoğrafın açıklamasına, "Romatoid artrit ile yaşamak. Sağ kalçamda bir sonbahar çizik izi. Ve sekiz yıl önceki arka ameliyat izi..." yazdı.

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O'Neal 10 yılı aşkın süredir hastalıkla mücadele ediyor ve artık mesaj yazarken bile ağrılara dayanamadığını ifade ediyor.

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