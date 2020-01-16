Efsane oyuncu Tatum O'Neal hastalığını paylaştı

Efsanevi aktris Tatum O'Neal'ın instagram hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını dehşete düşürdü.O'Neal, romatoid artrit ile savaşını gözler önüne serdi.Çok yaygın bir hastalık olan romatoid artritin sebebi tam olarak bilinmiyor. Genellikle eklemlerde baş gösteren hastalık, eklem iltihabı olarak da adlandırılıyor.Oscar ödüllü efsane aktris Tatum O'Neal da bu hastalıkla mücadelesini gözler önüne serdi.O'Neal son paylaşımında vücudundaki ameliyat izlerini, ısıtıcı yastık yanıklarını gösteren bir fotoğrafını paylaştı.O'Neil fotoğrafın açıklamasına, Romatoid artrit ile yaşamak. Sağ kalçamda bir sonbahar çizik izi. Ve sekiz yıl önceki arka ameliyat izi... yazdı.O'Neal 10 yılı aşkın süredir hastalıkla mücadele ediyor ve artık mesaj yazarken bile ağrılara dayanamadığını ifade ediyor.