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Efsane 61 yaşında geri döndü!

Ünlü oyuncu tam 34 yıl sonra kendisine şöhret getiren yapımın setine döndü.

Hürriyet Haber
21.06.2018 - 13:34 | Son Güncelleme:
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Efsane 61 yaşında geri döndüNext

 Bu karedeki oyuncu sinemanın yakın tarihine pek de ilgisi olmayanlara tanıdık gelmeyebilir. Ama şu anda 61 yaşında olan oyuncu, Hollywood'un bir dönemine dagmasını vuran bir yıldız. Hem de kaslı kolları ve yarattığı güçlü karakterle. Kim mi bu ünlü?

Fotoğraflar: Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA, Facebook  

Etiketler: terminator , linda hamilton , arnold schwarzenegger

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