Efsane 61 yaşında geri döndü!

Bu karedeki oyuncu sinemanın yakın tarihine pek de ilgisi olmayanlara tanıdık gelmeyebilir. Ama şu anda 61 yaşında olan oyuncu, Hollywood'un bir dönemine dagmasını vuran bir yıldız. Hem de kaslı kolları ve yarattığı güçlü karakterle. Kim mi bu ünlü?
Fotoğraflar: Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA, Facebook
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