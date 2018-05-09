Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatının seçkin gözlemci gününün gece bölümüne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ile birlikte 24 ülkenin askeri birliklerin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri, ilgiyle izledi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.