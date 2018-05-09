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    Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

    Efes 2018 Tatbikatı’nın gece bölümünde gerçek roketler kullanıldı, hedefler yok edildi.

    Banu ŞEN/İzmir - Fotoğraflar: Taylan YILDIRIM/DHA
    09.05.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:
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    Efes-2018’de hedefler tam isabet vurulduNext

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ikinci kez uluslararası çapta düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatının seçkin gözlemci gününün gece bölümüne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ile birlikte 24 ülkenin askeri birliklerin havadan ve karadan icra ettiği faaliyetleri, ilgiyle izledi.

    Etiketler: hedef , asker , tatbikat , gündem

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