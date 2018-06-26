Efektler gözlerinize işte böyle yalan söylüyor!

Film yönetmenleri bir zamanlar, sinema efekti yapmak için, minyatürler, 3 boyutlu resimler kullanırdı. Gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte efektler artık bilgisayar programlarıyla yapılıyor. Efekt uzmanları özel tekniklerle pireden deve çıkarmayı başarıyor. İşte bilgisayarda hazırlanmış film ve dizi sahneleri...
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