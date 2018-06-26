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    Haberler >Teknoloji>Efektler gözlerinize işte böyle yalan söylüyor!

    Efektler gözlerinize işte böyle yalan söylüyor!

    Film yönetmenleri bir zamanlar, sinema efekti yapmak için, minyatürler, 3 boyutlu resimler kullanırdı. Gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte efektler artık bilgisayar programlarıyla yapılıyor. Efekt uzmanları özel tekniklerle pireden deve çıkarmayı başarıyor. İşte bilgisayarda hazırlanmış film ve dizi sahneleri...

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:
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    Efektler gözlerinize işte böyle yalan söylüyorNext

    Game of Thrones'tan bir sahne...

    Etiketler: sahne

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