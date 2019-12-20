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20 Aralık 2019 - 08:00,

Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı! 'Babamı sinirlendirmeyin'

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Eda Ece, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını önceki gün Cihangir’deki Demeti Meyhanesi’nde bir araya getirdi.

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Ünlü oyuncu, mekana dizideki rol arkadaşı Şevval Sam için geldiklerini söyledi: “Şevval burada şarkı söylüyor, ailece dinlemeye geldik.”

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Eda Ece’nin babası, muhabirlerin “Damat bey aileye girdi, nasıl buldunuz damadınızı?” sorusuna “Girecek tabii. Bakalım kısmet, hayırlısı” diye karşılık verdi.

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“2020’de evlilik olur mu?” sorusu yöneltilince de Eda Ece araya girdi: “Durun şimdi, babamı sinirlendirmeyin!”

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ARABADA BİLE BELGESEL DİNLERİM

“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, geçtiğimiz günlerde iş kadını Aslı Şen’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.

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Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.”

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Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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