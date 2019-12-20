Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı! 'Babamı sinirlendirmeyin'

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.”