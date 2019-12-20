Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer’i ailesiyle tanıştırdı! 'Babamı sinirlendirmeyin'

Eda Ece, Anadolu Efes takımında forma giyen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile anne ve babasını önceki gün Cihangir’deki Demeti Meyhanesi’nde bir araya getirdi.
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Ünlü oyuncu, mekana dizideki rol arkadaşı Şevval Sam için geldiklerini söyledi: “Şevval burada şarkı söylüyor, ailece dinlemeye geldik.”
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Eda Ece’nin babası, muhabirlerin “Damat bey aileye girdi, nasıl buldunuz damadınızı?” sorusuna “Girecek tabii. Bakalım kısmet, hayırlısı” diye karşılık verdi.
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“2020’de evlilik olur mu?” sorusu yöneltilince de Eda Ece araya girdi: “Durun şimdi, babamı sinirlendirmeyin!”
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ARABADA BİLE BELGESEL DİNLERİM
“Yasak Elma” dizisinin Yıldız’ı Eda Ece, geçtiğimiz günlerde iş kadını Aslı Şen’in YouTube’da yayınlanan programına konuk oldu.
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Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.”
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Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”