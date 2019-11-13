Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven'in sabah sporu

Altın fiyatları 13 Kasım Çarşamba gününde piyasaların açılması ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında geliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi altın türlerinin arasında en popüler olan iki ürünün değeri merak ediliyor. Peki Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum.
MasterChef Türkiye 46. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda ilk eleme adayı Rıfat'ın seçimi ile belli oldu. Takım oylamasından çıkan sonuçta ise dengeler bozulmayınca son söz takımın kaptanı olan Suna'ya kaldı. Peki Suna MasterChef Türkiye'de kimin adını söyledi? İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar ve eleme potasına kalan iki isim