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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un romantik anları...

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

Cenker TEZEL
01.08.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un romantik anları...Next

Bodrum tatiline devam eden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bulunduğu yat, önceki sabah gözlerden uzak bir koya demirledi. Çevrede kimsenin olmadığını düşünen çiftin denizdeki romantik anları objektiften kaçmadı.

Etiketler: ebru şallı fotoğrafları

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