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Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 10:30, /

Ebru Şallı 43 oldu... Baş başa kutlama!

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ebru Şallı 43 yaşına bastı.

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Uğur Akkuş, eşi için sürpriz bir kutlama organize etti. Akkuş, spora düşkünlüğü bilinen Ebru Şallı için pilates topu şeklinde pasta yaptırdı.

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Eşini 100 tane kırmızı gülle karşısında fören ebru Şallı duygusal anlar yaşadı.

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Ebru Şallı, fotoğrafları "O zaman mutlu mutlu , sağlıklı , neşeli, yıllar olsun hep birlikte" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak 200 bin TL'lik teltaş yüzük ve Boğaz'da yalı almıştı...

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Ebru Şallı'nın doğum günü pastası pilates topu şeklindeydi...

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