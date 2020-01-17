Ebru Şallı 43 oldu... Baş başa kutlama!

Uğur Akkuş, eşi için sürpriz bir kutlama organize etti. Akkuş, spora düşkünlüğü bilinen Ebru Şallı için pilates topu şeklinde pasta yaptırdı. Eşini 100 tane kırmızı gülle karşısında fören ebru Şallı duygusal anlar yaşadı. Ebru Şallı, fotoğrafları O zaman mutlu mutlu , sağlıklı , neşeli, yıllar olsun hep birlikte notu ile Instagram'da paylaştı. Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak 200 bin TL'lik teltaş yüzük ve Boğaz'da yalı almıştı... Ebru Şallı'nın doğum günü pastası pilates topu şeklindeydi...