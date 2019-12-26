Ebru Şahin büyüledi

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı “Şuursuz Aşk” filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de yapıldı. Filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, gıda zehirlenmesi geçirdiği için galaya katılamadı.
2
Akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf’un aşkını konu alan “Şuursuz Aşk”, 27 Aralık’ta vizyona girecek.
3
Ebru Şahin galaya, Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı elbise ile katıldı...
4
Şahin, derin dekolteli kıyafeti ile geceye damga vurdu...
5
Burcu Kara ise Tuvana Büyükçınar imzalı bir kıyafet tercih etti.
6
Galaya katılanlar arasında bir dönemin aranan isimlerinden Yaşar Alptekin de vardı...