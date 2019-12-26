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Magazin
26 Aralık 2019 - 08:20,

Ebru Şahin büyüledi

Ebru Şahin, kırmızı kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın paylaştığı “Şuursuz Aşk” filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de yapıldı. Filmin başrol oyuncularından İsmail Hacıoğlu, gıda zehirlenmesi geçirdiği için galaya katılamadı.

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Akıl hastası olan Menekşe ile Yusuf’un aşkını konu alan “Şuursuz Aşk”, 27 Aralık’ta vizyona girecek.

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Ebru Şahin galaya, Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı elbise ile katıldı...

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Şahin, derin dekolteli kıyafeti ile geceye damga vurdu...

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Burcu Kara ise Tuvana Büyükçınar imzalı bir kıyafet tercih etti.

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Galaya katılanlar arasında bir dönemin aranan isimlerinden Yaşar Alptekin de vardı...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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