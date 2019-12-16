Ebru Polat'tan Can Yaman açıklaması: Çok kaba!
Şarkıcı Ebru Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın hazırladığı 'Magazin Noteri' programına konuk oldu. Can Yaman'a yaptığı yorumun masaya yatırıldığı anlarda, şarkıcının cevabı şaşırttı.
Programın başında Can Yaman'ın sorulduğu şarkıcı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İlkay Buharalı'nın, Can Yaman'ın İtalya'daki fotoğrafına yorum yaptığını hatırlattığı Ebru Polat, hemen ne düşündüğünü söyledi.
"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşünlerini paylaştı.
Güzel şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.
Binlerce İspanyol hayranı Can Yaman'ı havaalanında karşılaşmış, izdihama neden olan ünlü oyuncunun bu görüntüleri 'cast çalışması' olarak yorumlanmıştı.
Ardından ise eski rol arkadaşı Selen Soyder ile ilgili "Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar... Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı." ifadelerini kullanmıştı.
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