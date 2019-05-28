Kandıramadın bizi

Geçtiğimiz aylarda arka arkaya iki kez Türkiye'ye gelip estetik operasyon için bıçak altına yatan İngiliz şarkıcı ve TV yıldızı Katie Prine, Instagram paylaşımında hem photoshop yapıp hem de poz verirken karnını içine çekince takipçileri tarafından eleştirildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.