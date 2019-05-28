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Kandıramadın bizi

Kendini olduğundan daha ince göstermek isterken bunu çok da iyi beceremeyen ve takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlülere bir yenisi daha eklendi.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
28.05.2019 - 11:00 | Son Güncelleme:
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Kandıramadın biziNext

Geçtiğimiz aylarda arka arkaya iki kez Türkiye'ye gelip estetik operasyon için bıçak altına yatan İngiliz şarkıcı ve TV yıldızı Katie Prine, Instagram paylaşımında hem photoshop yapıp hem de poz verirken karnını içine çekince takipçileri tarafından eleştirildi.

INSTAGRAM

Etiketler: sinem kobal , photoshop , ziynet sali , ido

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