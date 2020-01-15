E Okul veli girişi öğrenci notları sorgulama ekranı! E Okul öğretmen ve yönetim bilgi sistemi
E Okul veli girişi ile öğrenci notları sorgulama işlemi bugün de devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin karnelerini almadan önce son notlarını görebileceği E Okul veli giriş ekranı, öğrencilere ve velilerine hizmet vermeye devam ediyor. E Okul yönetim bilgi sistemi ve öğretmen girişi ile karne basımı öncesi son işlemleri gerçekleştiren eğiticiler, E Okul üzerindeki bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bir sonraki aşamaya geçecek. Peki, E Okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl ve nereden yapılıyor? İşte, E Okul öğretmen ve yönetim bilgi sistemi karne basım işlemleri için giriş ekranı ve veli girişi hakkında merak edilen detaylar
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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi ile not sorgulama ve diğer işlemler kolayca yapılabiliyor. E Okul girişi yaparak ortalama bilgileri, yazılı sınav ortalamaları gibi pek çok detayı öğrenebilen veliler ve öğrenciler, karnelerin verilmesine günler kala detayları bu ekran üzerinden görüntüleyebiliyor. E Okul girişi, sadece öğrenciler ve velileri için değil, yönetim görevinde bulunan yöneticiler ve öğretmenler için de önem arz ediyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not sorgulama ve öğretmenler için karne işlemleri giriş ekranı nereden yapılır? İşte, o detaylar
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
E Okul 2020 yılını yeni tasarımı ile giriş yaptı. İçerisinde öğrenci, öğretmen ve yönetici modülleri bulunduran E Okul, Milli Eğitim Bakanlığı veritabanını kullanıyor. E Okul öğrenci girişi ile birlikte öğretmen girişi de notlar, devamsızlık bilgileri ve ortalama gibi bilgilerin girilmesi için önem arz ediyor. Ortalama hesaplama için gerekli detaylar, E Okul giriş ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, E Okul öğretmen ve öğrenci girişi nasıl yapılıyor? İşte, takdir teşekkür hesaplama gibi hususların önem arz ettiği son günlerde değerli bir konumda bulunan E Okul öğrenci girişi hakkında detaylı bilgiler
E-Okul öğrenci giriş ekranı, TC Kimlik Numarası, öğrenci numarası ile açılabilmektedir. Ek olarak, sonraki ekranda öğrencinin doğum tarihi gibi bilgiler de istenebilmektedir.
E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;
Bakanlık/MEM İşlemleri Okul Öncesi Çocuk İşlemleri Okul Öncesi Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri Ortaöğretim E-Kayıt Ortaöğretim Kurum İşlemleri Sınav İşlemleri Yönetici Modülü Rapor Listesi
E Okul ortalama hesaplama işlemi, çok basit bir matematik hesabıyla gerçekleştirilebiliyor. Öğrenci, 2 yazılısı olan bir ders için 2 adet de sözlü puanı alıyorsa, aldığı tüm notları toplayıp 4'e bölerek ortalamasını elde edecektir.
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E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.