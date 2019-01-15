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    E Okul VBS giriş ekranı! E Okul ne zaman kapanacak?

    E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), karnelerin verilmesine günler kala notlarını görüntülemek isteyen öğrencilerin gündemindeki sistem oldu. Devamsızlık bilgileri, yıl sonu notları, haftalık ders programı gibi birçok modülün görüntülenebildiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenci kimlik ve TC Kimlik Numarası ile erişilebiliyor. İşte, E Okul VBS giriş ekranı

    Hürriyet Haber
    15.01.2019 - 10:24 | Son Güncelleme:
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    E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAKNext

    E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

    Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 18 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    Etiketler: e okul giriş , son dakika , haberler

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