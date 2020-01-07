E Okul girişi ile ortalama hesaplama! E-Okul yönetim, öğretmen, öğrenci girişi ekranı!
E Okul öğrenci girişi okulların kapanmasına çok az bir süre kala takdir ve teşekkür hesaplamalarını gerçekleştirecek olan birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. E Okul öğrenci girişi aracılığıyla ortalama hesaplama işlemi kolayca yapılabilecek. Not görüntüleme modülü aracılığıyla yazılı sınavlardan kaç puan alındığı da öğrenilebilecek. E Okul öğrenci girişi haricinde bir diğer önemli ekran ise öğretmen girişi olacak. Bu süreçte not girişlerini yapacak öğretmenler, E Okul öğretmen girişi ekranı aracılığıyla sistem girişlerini tamamlayabilecek. İşte, yenilenen tasarımı ile E Okul öğrenci ve öğretmen girişi işlemi
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E Okul öğrenci girişi ve öğretmen girişi ekranı, okulların kapanmasına 2 haftadan az bir süre kalması dolayısıyla araştırılan konu olmaya başladı. Öğrencilerin devamsızlık bilgileri, not girişleri, sözlü sınav notları, yıl sonu notları, aldığı belgeler gibi pek çok bilgi, E Okul öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebilecek. E Okul öğretmen girişi aracılığıyla not bilgileri ve devamsızlık detayları sisteme aktarılabilecek. Peki, E Okul öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılabilir? İşte, E Okul MEB.gov.tr öğretmen ve öğrenci girişi ekranı hakkında detaylı bilgilerE OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
E Okul öğrenci girişi ile birlikte öğretmen ve yönetim girişi ile de okulların kapanmasına çok az bir süre kala araştırılmaya başlandı. E Okul öğrenci girişi aracılığıyla ilk dönem boyunca aldıkları notlar görüntüleyebilecek olan öğrenciler, karnelerini almadan önce tüm detayları görüntüleyebilecek. Öğrencilerin görüntüleyeceği detaylar arasında devamsızlık bilgisi, sınav bilgileri, haftalık ders programı, yazılı ortalamaları gibi detaylar da yer alacak. E Okul öğrenci girişi MEB.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, yenilenen E Okul VBS ekranı aracılığıyla giriş işlemlerini daha basit ve daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda E Okul girişi, takdir teşekkür hesaplama işlemleri için de önemli bir ekran olacak. İşte, 2020 yılına yeni bir arayüz ile giriş yapan MEB'in E Okul giriş ekranı hakkında detaylı bilgiler
E-Okul öğrenci giriş ekranı, TC Kimlik Numarası, öğrenci numarası ile açılabilmektedir. Ek olarak, sonraki ekranda öğrencinin doğum tarihi gibi bilgiler de istenebilmektedir.
E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;
Bakanlık/MEM İşlemleri Okul Öncesi Çocuk İşlemleri Okul Öncesi Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri Ortaöğretim E-Kayıt Ortaöğretim Kurum İşlemleri Sınav İşlemleri Yönetici Modülü Rapor Listesi
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.