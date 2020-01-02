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Eğitim
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 10:47, /

E Okul giriş ekranı! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

E Okul giriş ekranı aracılığıyla not görüntüleme, devamsızlık bilgisi edinme, sözlü ve proje ödev notlaması görüntülenebiliyor. Dönem sonuna doğru takdir teşekkür hesaplama gibi konular dolayısıyla araştırılan E Okul giriş ekranı, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, E Okul girişi nasıl yapılır? İşte, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında detaylı bilgiler

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde yer alan ekranlar, öğrenciler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi için birkaç adım yeterli olacak. Peki, E Okul girişi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri
Okul Öncesi Çocuk İşlemleri
Okul Öncesi Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri
Ortaöğretim E-Kayıt
Ortaöğretim Kurum İşlemleri
Sınav İşlemleri
Yönetici Modülü
Rapor Listesi

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

2E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. 

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4E OKULDAN SONRA MEBDEN YENİ BİR UYGULAMA

E OKUL'DAN SONRA MEB'DEN YENİ BİR UYGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve velilere yönelik ‘Eğitim Takvimi’ hazırladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerle işbirliği kapsamındaki uygulamalar, ‘Eğitim Takvimi’ ile ileriye taşındı. Özgün niteliğe sahip ‘Eğitim Takvimi’, okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor. Takvim, merakı, işbirliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurguluyor. Her yeni güne, ‘Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli’ başlığıyla yaprakları aralanan takvim, 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyo tiyatrosu tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluştu. Eğitim Takvimi Facebook ve Instagram'dan @egitimtakvimi, Twitter'dan ise @egitimtakvimi1 hesabından takip edilebiliyor. Takvime, ücretsiz cep telefonu uygulamasıyla da kolayca ulaşılabiliyor.

5ÖN VE ARKA YÜZÜYLE ZENGİN İÇERİĞE SAHİP

ÖN VE ARKA YÜZÜYLE ZENGİN İÇERİĞE SAHİP

Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair ‘Günün Sözü’; Türkçede kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan ‘Günün Kelimesi’; çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı, sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi değerleri anlatan ‘Günün Atasözü’; günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımını gösteren ‘Günün Doğrusu’ bölümleri yer alıyor. Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula kadar geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz ‘Günün Oyunu’, Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan ‘Günün Değeri’; ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek ‘Günün Önerisi’; okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik ‘Günün Çözümü’ ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan ‘Günün Nedeni’ paylaşılıyor.

‘HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Takvimi'nin 2020'nin aileler ve çocuklar için yeni ve taze bir başlangıç olduğunu belirtti. Selçuk, takvimle ilgili şunları söyledi:"Eğitim ekip işidir, derken bu ekibin en önemli halkalarından biri olarak hep anne babaları işaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde meslektaşlarımızın yanı sıra en önemli paydaşlarımız olan velilerimizle de buluşmaya, sohbet etmeye gayret ediyorum. Biliyorum ki amacımız ortak. Hepimiz çocuklarımız için en iyisini istiyoruz. İşte bu fikirle doğdu Eğitim Takvimi. 2020 yılıyla birlikte başlıyoruz. Devamı gelecek. Anne-babalar, çocuklarına nasıl örnek olurlarsa evlatları da arkalarından öyle gelecek. Bu nedenle küçük ama bir bütün halinde anlamlı bilgiler, öneriler sıraladık. En önemlisi de anne babaları ve çocukları birbirlerine daha da yaklaştıran ve keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak pratik ve eğlenceli oyunlar tasarladık. Ekip arkadaşlarımızın yoğun mesaisiyle ortaya çıkan bu çalışmanın, merakını sürekli besleyen, değerlerine saygılı ve mutlu bireyler yetiştirmemiz için faydalı olmasını diliyorum."

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