Ekonomi Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:47 , / 14 Ocak 2020 - 11:51

E-Devlet TOKİ başvuru ve kura çekimi hakkında önemli detay! 2020 TOKİ başvuru şartları bunlar olacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için artık son günlere girildi. TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği 100 bin sosyal konut için bugüne kadar 1 milyon civarında başvuru kabul edildi. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu İstanbul için gerçekleştirildi. Peki, E-Devlet TOKİ başvuru işlemi için şartlar neler olacak? TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler