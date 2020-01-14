Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:47,
E-Devlet TOKİ başvuru ve kura çekimi hakkında önemli detay! 2020 TOKİ başvuru şartları bunlar olacak?
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için artık son günlere girildi. TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği 100 bin sosyal konut için bugüne kadar 1 milyon civarında başvuru kabul edildi. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu İstanbul için gerçekleştirildi. Peki, E-Devlet TOKİ başvuru işlemi için şartlar neler olacak? TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler
TOKİ başvuru işlemi E-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 2019 Aralık ayında başlayan ilk başvuruların ardından E-Devlet üzerinden başvuru kabulüne başlayan TOKİ, Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru ücretlerini aldı. 100 bin sosyal konut başvurusu için TOKİ'nin en önemli koşulu ise başvuru sahiplerinin üstlerinde konut tapusu olmama şartı oldu. Peki, TOKİ başvurusu için aranan diğer şartlar nelerdir? İşte, 2020 yılının ilk ayı da devam eden E-Devlet TOKİ başvurusu hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimi, 15 Ocak tarihinde son başvuruların kabul edilmesinin ardından ocak ayının sonuna doğru gerçekleşecek. Çekiliş internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
E-DEVLET TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda TOKİ'nin sosyal konutları hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut yapılacağını vurguladı.TOKİ başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresi gerekecek. E-Devlet şifresi olmadan internet üzerinden TOKİ başvurusu yapmak mümkün olmayacak. Başvuru şartlarına uygun olup olunmadığına iyice emin olunmasının ardından TOKİ başvurusu için aşağıda yer alan bağlantıya tıklanarak işlemlere başlanacak.
TOKİ başvurusunun bir aşamasını ise Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru sahibi adına açılacak hesaba para yatırılması oluşturacak.
TOKİ başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.
Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."
İstanbul'da oturan ve hanelerine 6 bin liradan fazla kazanç giren vatandaşların başvuruda bulunamayacağı TOKİ'de, diğer illerde ise bu limit 5 bin 500 TL olacak.
Her il için ayrılan evlerin belirli bir kısmı şehit aileleri, engelliler ve emekliler için ayrılacak. İşte, o konuda bazı bilgiler;
75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.
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