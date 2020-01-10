E-Devlet Hac sorgulama TC ile 2020: Diyanet Hac Kuraları sonuçları ve durum sorgula
2020 Hac kuraları çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca dün noter huzurunda gerçekleştirildi. Dün yapılan hac kuraları sonuçları Hac.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile Turkiye.gov.tr üzerinden saat 21.00'da kontrol edilebilir duruma getirildi. E-devlet girişi ile Hac kuraları 2020 sorgulama ve Hac sorgulama TC işlemlerini haberimizde sizler için bir araya getirdik. Hac durum sorgulama işlemi sonucunda hacı adayı olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Hac Kura sonuçları Turkiye.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Hac kuraları 2020 sorgulama ve hac durum sorgulama işlemlerinizi kontrol ederek hacı adayı olup olmadığını öğrenmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bir araya getirdik.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2020 hac kuraları çekimi 9 Ocak'ta tamamlandı. 2 milyonu aşkın hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları sonrası 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Ön kayıt ve kayıt işlemlerini daha önce tamamlayan hacı adayları, saat 21.00 itibariyle e devlet 2020 hac kura sonuçları sorgulama sayfasından kesin kayıt hakkı elde edip edemeyeceklerini öğrenebilecekler. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Bir sonraki süreçte adaylar, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Tamamlanan kuranın ardından şimdi gözler e devlet hac sonucu sorgulama ekranına çevrildi... Peki, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Diyanet tarafından açıklanan 2020 hac sonucu sorgulama sayfası ve hac kura çekimine yönelik ayrıntılı tüm bilgiler...
2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAMAMLANDI
Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen vatandaşların daha önce başvurularını yaptığı hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda, hacı adaylarının da katılımıyla düzenlenen törende çekildi. 2020 hac kuraları bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık şekilde tamamlandı. Çekiliş sonrası 21.00 itibariyle hac kura sonuçları e-Devlet sistemine yüklendi. Yoğunluktan dolayı e devlet hac sonucu sorgulama sayfasına giriş yapamayan vatandaşlar hac.gov.tr adresinden de sonuçlarını görüntüleyecekler. 2020 hac kura sonuçları sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarına erişenler sonraki süreçte hac kesin kayıtlarını tamamlayacaklar..
Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek
Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlandı. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları sistem üzerinden TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.
Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek? İsim listelerini ve diğer detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açıldı. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.
Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.
Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
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HAC KURA ÇEKİLİŞİNDE KATSAYI ÖNEM ARZ EDECEK
Hac kura çekilişinde katsayı uygulaması kullanılacak. Katsayı uygulaması, hacı adayının ilk müracaat itibariyle toplam yıl sayısı esas alarak gerçekleştiriliyor.
Hac için ön kaydını yaptıran vatandaşların, kayıt yaptırdığı yılların toplam sayısı kendisi ile çarpılarak hesaplanıyor.
2020 yılı haccı için ön kayıt yaptıran kişinin katsayısı 1 olacağı için kura sisteminde bulunma sayısı 1x1=1 olarak hesaplanır.
2010 yılında ilk kaydını yaptıran ve her yıl kaydını yenileyen bir kişinin katsayısı 11x11=121 olarak hesaplanmaktadır.
Katsayı, kişinin kurada çıkma ihtimalini arttırmaktadır. Katsayısı 121 olan kişinin kurada ismi 121 kez yer alır. Katsayısı 1 olan kişinin ismi ise 1 kez yer alır.
Hacı olmaya hak kazanan ancak çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla hacca gitme konusunda sıkıntı çeken kişiler için Diyanet İşleri Başkanlığı kolaylık sağlayacak. Sağlık durumunu belirten bir rapor alınması halinde kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak bu durum iki kez üst üste gerçekleşmesi halinde hacı adaylarının kura katsayısını sıfırlayacak.
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GERİ DÖNÜŞLER NE ZAMAN OLACAK?
Geri dönüşler, 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 02 Eylül 2020 tarihinde tamamlanacak.
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Hacı adaylarının kura heyecanı
Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı. Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü.Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.
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2020 HAC REHBERLİK HİZMETLERİ
Hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır.• Fetva ve İrşat hizmetleri verilmektedir.
2020 yılında hac ve umre fiyatları ne kadar olacak?
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakamın 175 bine yakınını bu sene hacca gitmek için başvuranlar oluşturuyor.
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Hac fiyatları ne kadar oldu?
Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi Arabistan riyali olduğunu anımsatan Şahin, şöyle konuştu:
"Bu 24 bin 500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fiyatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir."
Umrenin serbest rekabet ortamında acentelerin veya Diyanet İşleri Başkanlığının kendi verecekleri hizmetlere, kullandıkları hava yolu şirketlerine, kullandıkları otele, sahada verdikleri hizmete göre tamamen serbest fiyatlandırmaya tabi olan bir organizasyon olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
“Umrede bizim zaman zaman yaptığımız uyarılar var. Çok ucuz fiyatlara olan umre paketlerini almamalarını, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair defalarca uyardık. Şöyle, bu işin belli bir maliyeti var. Bu maliyetin altında satışlar elbette hizmetten çalma anlamına gelen olumsuz sonuçlar doğuracak ve yolcuları mağdur edecektir. Yani, bin 50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durulması lazım. Bu rakam 900 dolar şeklindeydi. Fakat sürekli artan maiyetler var. Suudi Arabistan tarafından konan ek vergiler var.”
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Hac kura sonuçları, bu yıl sadece Ankara ili için canlı yayında gerçekleştirildi. Geriye kalan iller gece saat 21.00'da sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı.
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Satı Açmaz İmtihani Karabacak Aysel Kara Recep Kara Osman Yılmaz Vezilet Bağcı Ramazan Bağcı Makbule Doğan Şeyh Mehmet Doğan Cevriye Öztürk Mustafa Öztürk Saniye Polat Celal Polat Kadriye Anık Nuhi Anık Yasemin Gül Türkoğlu
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İmmihani Karabacak Aysel Kara Recep Kara Osman Yılmaz Vezilet Bağcı Ramazan Bağcı Makbule Doğan Şeyh Mehmet Doğan Cevriye Öztürk Mustafa Öztürk Saniye Polat Celal Polat Kadriye Anık Nuhi Anık Yasemin Gül Türkoğlu İsmail Türkoğlu