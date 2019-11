Müslüman alemi için en değerli günlerden olan Mevlid Kandili geldi çattı. Yılın dördüncü aynı zamanda son kandili olan Mevlid Kandili'nde kandil mesajları da unutulmadı. Özellikle uzakta olan sevdiklerine bir mesaj yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlar hem resimli hem de metinli mesajları inceliyor. İşte, en güzel ve duygu yüklü kandil mesajları...



Hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde, Allah her şeye yeter. Mevlit kandiliniz mübarek olsun



Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. #MevlidKandili



De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



Allah'ın Resulü;elinden,dilinden ve her halinden herkesin emin olduğu bir kişi olmuştur.Adaletsiz bir Müslümanlık bilincinin olamayacağını yaşayarak göstermiştir.İslam âleminin #MevlidKandili 'ni tebrik ediyor,bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.



Gönlü güzel insan her yeri güzelleştirir. Ve insan, yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. Güzelliklere çıksın yolunuz...