Duygu Su Gülpınar: Ben bu ilişkinin bedelini ödedim!
Kendisinden 39 yaş büyük işadamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle eleştiri oklarının hedefil olan Duygu Su Gülpınar Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 23 yaşındaki Duygu Su, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Kendisinden 39 yaş büyük işadamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle eleştiri oklarının hedefil olan Duygu Su Gülpınar Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 23 yaşındaki Duygu Su, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
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