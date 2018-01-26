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    'Duyduk ki Türkiye gelmiş...'

    Afrin'deki Adamanlı köyü, yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlendi. Mehmetçik, evlerine geri dönenlere gıda malzemesi dağıttı, sağlık kontrolünden geçirdi. Duygusal diyaloglar yaşandı...

    AA
    26.01.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:
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    Duyduk ki Türkiye gelmiş...Next

    Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. Terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor. AA ekibi, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü PYD/PKK üyelerinden yeni arındırılan Adamanlı köyünü görüntüledi.

    Etiketler: asker , TSK , son dakika

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