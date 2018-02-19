Düşes'ten taciz ve cinsiyet ayrımcılığı protestolarına ince destek
Hollywood ünlülerinin başlattığı "tacize ve cinsiyet ayrımcılığana karşı eylemler" İngiliz sinemasının en saygın ödüü olan BAFTA'nın dağıtımına da damga vurdu. Üstelik bu kez başrolde Cambridge Düşesi Kate Middleton yer aldı.
İngiltere'nin en saygın sinema ödülleri olan BAFTA Ödülleri dün gece Londra'da düzenlenen törenle kazananlara dağıtıldı. Gecenin kırmızı halısına ise Altın Küre'de zirveye çıkan "tacizlere ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yürütülen protestolar' damgasını vurdu.
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