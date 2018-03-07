Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Düşes'in karnı niye bu kadar büyüdü

Düşes'in karnı niye bu kadar büyüdü

Sadece İngiliz kraliyet ailesi değil tüm dünyada milyonlarca kişi Düşes Kate Middleton'ın önümüzdeki ay dünyaya gelecek üçüncü bebeğine kilitlendi. Durum böyle olunca da Düşes'in her hali mercek altına alınıyor.

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:
1 / 46
Düşesin karnı niye bu kadar büyüdüNext

Üçüncü hamileliğinde dikkat çeken en önemli nokta, Düşes'in karnının bu kez önceki iki hamileliğinden de daha büyük görünmesi. Üstelik bu durumun bir anda ortaya çıkması. Bu konuda da çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Kimi Düşes'in ikiz bebek beklediğini ileri sürüp bu bebeklerin ikisinin de kız olduğunu belirtiyor. Ama elbette bu iddia Saray tarafından doğrulanmış değil.

Etiketler: kate middleton , kraliçe elizabeth , prens george

En Yeni Kelebek Galeriler

Kuşkonmaz Tarifleriyle Baharda Tazelenin

Kuşkonmaz Tarifleriyle Baharda Tazelenin

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

En besleyici yiyecek hangisi? Bilim insanları bu sorunun cevabını buldu

İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

İstanbul'da en iyi tantuniyi yiyebileceğiniz 4 mekân

İstanbul’da en iyi hot dog’u yiyebileceğiniz 4 mekan

İstanbul’da en iyi hot dog’u yiyebileceğiniz 4 mekan

Hastalık beni güzelleştirdi

Hastalık beni güzelleştirdi

Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Sen benim kralımsın

Sen benim kralımsın

Nişanlandılar!

Nişanlandılar!

Aslıhan'dan yüzük şov

Aslıhan'dan yüzük şov

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri