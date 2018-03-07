Düşes'in karnı niye bu kadar büyüdü

Sadece İngiliz kraliyet ailesi değil tüm dünyada milyonlarca kişi Düşes Kate Middleton'ın önümüzdeki ay dünyaya gelecek üçüncü bebeğine kilitlendi. Durum böyle olunca da Düşes'in her hali mercek altına alınıyor.
Üçüncü hamileliğinde dikkat çeken en önemli nokta, Düşes'in karnının bu kez önceki iki hamileliğinden de daha büyük görünmesi. Üstelik bu durumun bir anda ortaya çıkması. Bu konuda da çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Kimi Düşes'in ikiz bebek beklediğini ileri sürüp bu bebeklerin ikisinin de kız olduğunu belirtiyor. Ama elbette bu iddia Saray tarafından doğrulanmış değil.
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