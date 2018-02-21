Düşes'in Erdem aşkı

Takvimler 2011 yılını gösteriyordu. Birkaç ay önce İngiliz kraliyet ailesinin en sevilen üyelerinden Prens William ile hayatını birleştiren Kate Middleton ya da evlilik sonrası unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine, çiçeği burnunda kocasıyla birlikte Kanada'ya resmi bir ziyarete gitmişti.
Uçaktan inerken boy boy fotoğrafları çekildi ve herkesin gözü üzerindeki elbiseye takıldı. Zaten epeydir moda ikonu haline gelen Middleton'ın ne giydiği merak ediliyordu. O elbise de hemen ilgi çekti. Peki kimdi o elbisenin tasarımcısı. Çok sevdiği ve gelinliğini de seçtiği McQueen'in tarzına da benzemiyordu. Sonunda elbisenin kimin imzasını taşıdığı ortaya çıktı: Erdem Moralıoğlu. Ya da tüm dünyanın tanıdığı adıyla Erdem.
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