Düşes'in büyük sırrı saçlarının arasında gizli!

İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini, Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, büyük olasılıkla dünyanın en çok tanınan kişisi. Nereye giderseniz gidin ona hayran olan ya da en azından adını duyan milyonlarca kişiyle karşılaşmak mümkün. Peki üç çocuk annesi Middleton ile ilgili bütün ayrıntıları biliyor musunuz?
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