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Düşes'in büyük sırrı saçlarının arasında gizli!

İngiliz kraliyet ailesinin büyük gelini, Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, büyük olasılıkla dünyanın en çok tanınan kişisi. Nereye giderseniz gidin ona hayran olan ya da en azından adını duyan milyonlarca kişiyle karşılaşmak mümkün. Peki üç çocuk annesi Middleton ile ilgili bütün ayrıntıları biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:
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Düşesin büyük sırrı saçlarının arasında gizliNext

  Her ne kadar bu soruya "evet" diye yanıt verecek çok sayıda kişi olsa da aslında onunla ilgili bilinmeyen bir çok şey var. Bunların en ilgincini ise saçlarının arasında saklıyor Middleton.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, AP

Etiketler: kraliçe 2. elizabeth

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