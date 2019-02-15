Türk çift Kate Middleton ve oğlunu böyle görüntüledi

Teve 2 ekranlarına gelen Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, Kensington Bahçeleri'nin halka da açık kısmında gezerken, Düşes Kate Middleton ve küçük oğlu Louis ile karşılaştı.
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