Nazar boncuğu Türk kayınvalideden

Şu sıralarda kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika ziyaretinde bulunan Düşes Meghan, gezisinin ilk gününde esin kaynağını Kapalıçarşı'daki dükkanlarda satılan takılardan alan bir tasarımla kıyafetini tamamladı.
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