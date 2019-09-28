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Nazar boncuğu Türk kayınvalideden

İngiliz kraliyet ailesinin tartışmalı gelini Meghan Markle'ın nazardan ve kötü enerjiden "Türk işi" korunduğu ortaya çıktı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, FACEBOOK

Hürriyet Haber
28.09.2019 - 10:21 | Son Güncelleme:
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Nazar boncuğu Türk kayınvalidedenNext

Şu sıralarda kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika ziyaretinde bulunan Düşes Meghan, gezisinin ilk gününde esin kaynağını Kapalıçarşı'daki dükkanlarda satılan takılardan alan bir tasarımla kıyafetini tamamladı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, FACEBOOK

Etiketler: mariella tandy , prens harry

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