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Düşes'e ailesinden tatsız haber

Kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton'ın anne- baba evinden tatsız bir haber geldi.

Hürriyet Haber
21.03.2019 - 09:59 | Son Güncelleme:
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Düşese ailesinden tatsız haberNext

Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra sadece kendisi değil ailesi de bütün dünyasının meraklı gözlerini üzerinde hissetmeye başladı. Durum böyle olunca da aile habersiz tek bir adım atamaz hale geldi. Genellikle mutlu haberlerle gündeme gelen Middleton ailesiyle ilgili bu kez tatsız bir haber basına yansıdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: middleton ailesi , kate middleton , carole middleton , michael middleton

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