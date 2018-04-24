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Düşes yine bildiğini okudu

İngiliz kraliyet ailesinin her koşulda en gözde üyesi olan Kate Middleton, ya da resmi adıyla Cambridge Düşesi Catherine yine "bildiğini yaptı". Nasıl mı? Hemen anlatalım.

Hürriyet Haber
24.04.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:
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Düşes yine bildiğini okuduNext

 Kate Middleton, önceki gün üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Adı henüz belli olmayan erkek bebek, Prens William ve Prens Harry'nin yanı sıra ailenin küçük üyeleri Prens George ve Prenses Charlotte'ın da dünyaya geldiği hastanede doğdu. Middleton da adet olduğu üzere yanında kocası Prens William ile birlikte bebeğini kucağına aldı ve kapının önünde bekleyen fotoğrafçı ve meraklı kalabalığının karşısına çıktı. İşte o anlarda özellikle de belli bir yaşın üstündekilerin ya da İngiliz kraliyet ailesiyle yakından ilgilenenlerin fark edeceği bir ayrıntı göre çarptı.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Pacific Coast

Etiketler: prenses diana , prens wiliam

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