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Düşes üçüncü bebeğini böyle doğuracak

Dünyanın çok büyük merakla beklenen doğumu nasıl gerçekleşecek biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
10.04.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:
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Düşes üçüncü bebeğini böyle doğuracakNext

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, tahtın yeni varislerinden birini yakın zamanda dünyaya getirecek. Peki Prens William'ın eşi, geleceğin İngiltere Kraliçesi, cinsiyeti henüz bilinmeyen bebeğini nasıl doğuracak? Kelimenin tam anlamıyla 20'den fazla kişinin gözleri önünde! Nasıl mı olacak bu? İşte böyle...

Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Pacific Coast

Etiketler: kate middleton , hamile , kate middleton böyle doğuracak

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