Düşes üçüncü bebeğini böyle doğuracak

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, tahtın yeni varislerinden birini yakın zamanda dünyaya getirecek. Peki Prens William'ın eşi, geleceğin İngiltere Kraliçesi, cinsiyeti henüz bilinmeyen bebeğini nasıl doğuracak? Kelimenin tam anlamıyla 20'den fazla kişinin gözleri önünde! Nasıl mı olacak bu? İşte böyle...
Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Pacific Coast
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