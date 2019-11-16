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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
16 Kasım 2019 - 14:48,

Düşes oldu ama daha vatandaş bile olamadı

Amerikalı Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi, hatta bir bebek sahibi bile oldu. Ama hala yaşadığı ve kraliyet ailesine mensup olduğu ülkenin vatandaşlığını alamadı.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, İngiliz vatandaşı olmak için iki yıl önce başvuruda bulundu. Ama hala vatandaş olmak için bekliyor.

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Basının, Meghan Markle'ın bir arkadaşına dayandırarak ileri sürdüğüne göre, Kraliçe'nin torunuyla evli olmasına rağmen vatandaşlık sürecinin hala gerçekleşmemesini Markle de olağan karşılıyor. Bunun "yavaş gelişen bir süreç" olduğunu kabul ediyor.

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Bu durum da Markle'ın gelecek genel seçimlerde oy kullanamayacağı anlamına geliyor.

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Aslında teknik olarak İngiliz kraliyet ailesi üyeleri oy verebiliyor. Ama başta Kraliçe olmak üzere diğer üyeler, tarafsız kalmamanın anayasaya aykırı olacağı düşüncesiyle oy kullanmamayı tercih ediyor.

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Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER -Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA /
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Düşes oldu ama daha vatandaş bile olamadı

Amerikalı Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi, hatta bir bebek sahibi bile oldu. Ama hala yaşadığı ve kraliyet ailesine mensup olduğu ülkenin vatandaşlığını alamadı.

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