Düşes oldu ama daha vatandaş bile olamadı

Panama bandıralı MSC Lirica adlı gemi, İtalya’nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 mürettebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul’a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye’ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa’nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca İstanbul’un keyfini çıkartacak.
Amerikalı Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi, hatta bir bebek sahibi bile oldu. Ama hala yaşadığı ve kraliyet ailesine mensup olduğu ülkenin vatandaşlığını alamadı.
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