Düşes Meghan 'terli' döndü

Her ne kadar üzerindeki kalın paltoyu çıkarsa da Markle'ın giydiği boğazlı kazak yüzünden terlediği, hatta koltuk altlarının uzaktan bile belli olacak şekilde terlediği görüldü. Markle başına gelen bu durum yüzünden de sosyal medyada çok konuşuldu.