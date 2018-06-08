Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Düşes Kate'e şok!

Düşes Kate'e şok!

Kraliçe 2. Elizabeth'ten beklenmedik hareket. Büyük gelini Kate'in yerine küçük gelini Meghan'ı seçti.

Hürriyet Haber
08.06.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:
1 / 18
Düşes Katee şokNext

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle, yine bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde toplamaya devam ediyor. İki gelin, yaşanan bir olayla tekrar gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Etiketler: kraliçe middleton , meghan markle , prens harry , prens william

En Yeni Kelebek Galeriler

Düşes Kate'e şok!

Düşes Kate'e şok!

Ünlü oyuncunun son hali: Artık her gün ağlıyor

Ünlü oyuncunun son hali: Artık her gün ağlıyor

3 yıllık aşk bitti mi?

3 yıllık aşk bitti mi?

Dizi bitti, saçlar gitti

Dizi bitti, saçlar gitti

Azra Akın'dan bebek müjdesi!

Azra Akın'dan bebek müjdesi!

Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan'a büyük şok

Işın Karaca'dan eski eşi Sedat Doğan'a büyük şok

4. yılımız kutlu olsun aşkım

4. yılımız kutlu olsun aşkım

Ödül töreninde şıklık yarışı

Ödül töreninde şıklık yarışı

Sinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz

Sinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri