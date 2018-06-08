Düşes Kate'e şok!

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle, yine bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde toplamaya devam ediyor. İki gelin, yaşanan bir olayla tekrar gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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