Kate Middleton'ın boynunda Kraliçe'nin düğün hediyesi
Düşes Kate Middleton ev sahipliği yaptığı resepsiyonda lacivert kadifeden sade bir elbise giydi. Ancak başındaki tacı, boynundaki gerdanlığı ve küpeleriyle gecenin en "ışıltılı" kişisi oldu.
BACKGRID UK
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37 yaşındaki üç çocuk annesi Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyona katıldı.
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Çift, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ve Düşes Camilla ile birlikte yaklaşık bin kişinin katıldığı resepsiyonda ev sahipliği yaptı.
BACKGRID UK
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Kate Middleton gece için en sevdiği modacılardan biri olan Alexander McQueen imzalı lacivert kadife bir elbise giydi. Düşes'in elbisesi son derece sadeydi. Bu sade tacı, gerdanlığı ve küpeleri ön plana çıktı.
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Middleton'ın takılarına uygun yüzüğü ve Kraliçe tarafından verilen nişanı da üzerindeydi.
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Middleton'ın başındaki taç ise görüntüsünün en çok ilgi çeken yanı oldu. Bu kaç, Prens William'ın annesi Prenses Diana tarafından da sık sık kullanılmıştı.
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Kate Middleton'ın da bu tacı kullanarak hiç tanımadığı kayınvalidesine saygısını sunduğu yorumu yapıldı.
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Kate Middleton da tıpkı Prenses Diana gibi diplomatik etkinliklere giderken bu tacı kullanıyor. Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı olarak anılan bu taç, Kraliyet ailesinin koleksiyonundan.
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Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan bu taç, 1914'te Kraliçe Mary tarafından yaptırıldı. Esin kaynağı ise Mary'nin büyükannesi Cambridge Düşesi Augusto of Hesse'nin 200 yıllık tacı.
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Bu gösterişli taç, elmas ve incileri bir araya getiriyor. Tacın 19 kemer ile 19 tanesi sallantılı ve 19 tanesi dikey olmak üzere tam 38 tane damla incisi bulunuyor.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton da bu tür etkinliklerde genellikle bu tacı kullanıyor.
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Kate Middleton,resepsiyon için boynuna da yine Kraliçe'den ödünç aldığı gösterişli bir gerdanlık taktı.
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Bu gösterişli gerdanlık Haydarabad Nizamı'nın adını taşıyor. Cartier tarafından 1930'larda yaptırılmış.
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Gerdanlık, Kraliçe 2. Elizabeth'e Haydarabad Nizamı Mir Osman Ali Khan tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti.