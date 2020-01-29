Düşes darmadağın oldu

Kraliyet gelini Kate Middleton, dün gittiği etkinlikte otomobilden korka korka indi ve...
DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS
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Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesi bir yandan da günlük hayatın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Prens Harry ve Meghah Markle'ın oğulları Archie'yi de alıp Kanada'ya taşınmasının ardından ailedeki herkes derin bir nefes alıp yoluna devam etmek için uğraşıyor. Bu üyelerden biri de ailenin gelini ve iddialara göre çok da uzak olmayan bir gelecekte kral eşi unvanı alacak olan Kate Middleton.
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38 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton; son iki gündür etkinlikten etkinliğe koşuyor. Cambridge Düşesi Middleton dün de patronu oludğu Evelina Londra Çocuk Hastanesi'ndeydi. Düşes burada hastane görevlilerinin yanı sıra kendisine çiçek veren bir küçük kız çocuğu tarafından karşılandı.
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Evliliğinin ilk dönemlerinde kıyafetleri nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşayan hatta Kraliçe 2. Elizabeth'in eleştirilerine de maruz kalan Düşes Middleton, bu ziyaret sırasında da sert esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Middleton çocuk hastanesi ziyareti için geçen yıl da giydiği bir takımı tercih etti. Son dönemde giydiği kıyafetlerin aksine eski günlerdeki gibi daha kısa bir eteği olan bu seçim yüzünden de bütün dikkatini kıyafetinde toplamak zorunda kaldı Düşes.
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Otomobilinden inerken aşırı şekilde dikkat gösteren Middleton, bir yandan da elleriyle kıyafetinin eteğinin sorun çıkarmaması için büyük çaba harcadı.
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Bir ara rüzgar sert esince çığlık atarak gülen Düşes, hastane kapısına kadar ilerledi. Kendisini karşılayan küçük bir çocuğun verdiği çiçeği almak üzere eğildiğinde de ortaya böyle bir görüntü çıktı.
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Kate Middleton, Prens William ile evliliğinin ilk döneminde çıktığı yurt için ve yurt dışı gezilerde kıyafetleri nedeniyle basının manşetlerine çıkmıştı. Sık sık rüzgarla havalanan etekleri yüzünden zor anlar yaşayan Düşes, Kraliçe'nin de tepkisini çekmişti.
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Kate Middleton'ın başına gelenlerden sonra Kraliçe 2. Elizabeth, onun gardrobuyla daha yakından ilgilenmesi için bir görevli atadı. Bu gelişmenin ardından da Kate Middleton daha uzun etek boyuna sahip kıyafetler giymeye başladı.
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İngiliz kraliyet ailesine üyesi olan kadınların özellikle de resmi görevlerde belli kurallara uyması gerekiyor. Hatta özellikle de rüzgarla sorun yaşamamaları için kıyafetlerin etek kısımlarının dışarıdan görünmeyen bir yerine ağırlık dikildiği de belirtiliyor.