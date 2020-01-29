Düşes darmadağın oldu

Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesi bir yandan da günlük hayatın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. Prens Harry ve Meghah Markle'ın oğulları Archie'yi de alıp Kanada'ya taşınmasının ardından ailedeki herkes derin bir nefes alıp yoluna devam etmek için uğraşıyor. Bu üyelerden biri de ailenin gelini ve iddialara göre çok da uzak olmayan bir gelecekte kral eşi unvanı alacak olan Kate Middleton.