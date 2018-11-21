Düşes çorba kaynattı

Önümüzdeki ilkbaharda ilk bebeğini kucağına alacak olan Düşes Meghan Markle, geçen yıl meydana gelen Grenfell yangınında evsiz kalan ailelere yardım amacıyla yayınlanan yemek kitabına olan desteğini bir kez daha gösterdi. Düşes Markle, Londra'daki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi bünyesindeki aşevini ziyaret etti ve oradaki görevlilerle birlikte yemek pişirdi.
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