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Düşes çorba kaynattı

Eski oyuncu yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, mutfağa girdi ve yemek pişirdi.

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:
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Düşes çorba kaynattıNext

Önümüzdeki ilkbaharda ilk bebeğini kucağına alacak olan Düşes Meghan Markle, geçen yıl meydana gelen Grenfell yangınında evsiz kalan ailelere yardım amacıyla yayınlanan yemek kitabına olan desteğini bir kez daha gösterdi. Düşes Markle, Londra'daki Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi bünyesindeki aşevini ziyaret etti ve oradaki görevlilerle birlikte yemek pişirdi.

FOTOĞRAFLAR: APF, AP, REUTERS

Etiketler: grenfell yangını , yemek kitabı

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