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    Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

    ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraflar: Reuters/ABD Ordusu/AP
    08.06.2019 - 14:42 | Son Güncelleme:
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    Dünyayı şoke edecek görüntüler Rus askerler çırılçıplakNext

    ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.

    Etiketler: Güney Çin Denizi , Rusya , USS Chancellorsville

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