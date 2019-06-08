Dünyayı şoke edecek görüntüler! Rus askerler çırılçıplak

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.
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