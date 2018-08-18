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    Dünyayı sarsan felakette şoke eden çıkış... 'Oğlumu öldürdüler'

    İtalya'nın Cenova kentinde geçen Salı günü bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için bugün devlet töreniyle toplu cenaze düzenlendi ve ulusal yas ilan edildi. Ancak yakınlarını kaybeden ailelerin yarısı, politikacılara tepki göstererek resmi törene katılmadı.

    BBC Türkçe
    18.08.2018 - 18:25 | Son Güncelleme:
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    Dünyayı sarsan felakette şoke eden çıkış... Oğlumu öldürdülerNext

    İtalya'nın Cenova kentinde çöken köprü nedeniyle ölenler bugün toprağa verildi. İtalya'nın resmi törenini boykot ederek cenaze törenini kendisi gerçekleştirmek isteyen bir ailenin sözleri ise yaşanan acıyı ortaya koydu.

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