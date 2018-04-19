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    Haberler >Teknoloji>Dünyayı geziyor, Instagram'a fotoğraf atıyor, paraya para demiyor!

    Dünyayı geziyor, Instagram'a fotoğraf atıyor, paraya para demiyor!

    Jack Morris ve Lauren Bullen çifti dünyayı gezerek para kazanıyor. Morris'in 2.8 milyon, Bullen'in de 2 milyon Instagram takipçisi var. Çift hem dünyayı geziyor hem de çektikleri tatil fotoğraflarıyla Instagram üzerinden para kazanıyor. İşte Jack Morris ve Lauren Bullen'in herkesin hayalini süsleyen yaşamı...

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:
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    Dünyayı geziyor, Instagrama fotoğraf atıyor, paraya para demiyorNext

    Küvete girip fotoğraf çektirdiler, hayatları bir anda değişti! İşte Jack Morris ve Lauren Bullen'in inanılmaz hayatı...

    Etiketler: instagram
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