Haberler >Teknoloji>Dünyayı geziyor, Instagram'a fotoğraf atıyor, paraya para demiyor!
Dünyayı geziyor, Instagram'a fotoğraf atıyor, paraya para demiyor!
Jack Morris ve Lauren Bullen çifti dünyayı gezerek para kazanıyor. Morris'in 2.8 milyon, Bullen'in de 2 milyon Instagram takipçisi var. Çift hem dünyayı geziyor hem de çektikleri tatil fotoğraflarıyla Instagram üzerinden para kazanıyor. İşte Jack Morris ve Lauren Bullen'in herkesin hayalini süsleyen yaşamı...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.