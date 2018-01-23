Dünyayı ele geçiren Gucci kemerle tanışın

Öyle bir aksesuar düşünün ki tüm dünya onu kullansın! Şu sıralar dünyaca tanınan ünlü isimlerin abartısız tüm kombinlerini tamamladıkları Gucci kemerden söz ediyoruz. Günlük kombinlerden daha tarz ve özenle hazırlanmış kombinlere kadar hepsi, bu kemerle bambaşka bir şıklığa bürünüyor. İşte bu şık kemeri tercih eden dünyaca ünlü isimler ve kombinleriyle verdikleri bazı önemli stil ipuçları…
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.