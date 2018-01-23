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Dünyayı ele geçiren Gucci kemerle tanışın

Öyle bir aksesuar düşünün ki tüm dünya onu kullansın! Şu sıralar dünyaca tanınan ünlü isimlerin abartısız tüm kombinlerini tamamladıkları Gucci kemerden söz ediyoruz. Günlük kombinlerden daha tarz ve özenle hazırlanmış kombinlere kadar hepsi, bu kemerle bambaşka bir şıklığa bürünüyor. İşte bu şık kemeri tercih eden dünyaca ünlü isimler ve kombinleriyle verdikleri bazı önemli stil ipuçları…

Kaynak: Doğan Burda
23.01.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:
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Miranda KerrNext

Miranda Kerr

Miranda Kerr, bu kombiniyle bizlere aslında önemli bir stil ipucu veriyor. Siz de tıpkı onun yaptığı gibi skinny kot pantolonlarınızı, siyah botlar ve bu harika Gucci kemerle kombinleyebilirsiniz.

Etiketler: Kemer , ünlü kadınlar

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